Cesenatico. Interventi extra di Hera dopo il nubifragio

Hera al lavoro dopo il nubifragio nella notte di domenica sul litorale di Cesenatico, che ha reso necessario un intervento tempestivo da parte delle squadre di pronto intervento. Già all’alba di ieri sono stati attivati due autospurghi, gestiti dall’utility e impegnati dopo i ristagni d’acqua segnalati in città. L’origine principale dei rallentamenti è stata individuata nell’occlusione delle griglie e delle bocche di lupo, causata dall’accumulo di aghi di pino e fogliame trasportati dalla tempesta. In alcune situazioni è stato necessario anche intervenire per disostruire gli allacci. Gli autospurghi sono rimasti operativi per tutta domenica, impegnandosi senza sosta in vari punti critici della città come Viale Ginesio Marconi, Viale Trento, Viale Camillo Benso Cavour, Viale Torino, Viale Vincenzo Monti, Via Carso e Viale dei Mille.

Gli interventi hanno riguardato sia strutture pubbliche che private, assicurando un ritorno graduale alla normalità. Le griglie dei sottopassi di Viale Torino e Viale Trento erano già state sottoposte dalla multiutility a manutenzione preventiva il 15 aprile: grazie a questi interventi programmati, una volta cessata la pioggia i sottopassi sono tornati subito agibili senza dover ricorrere a ulteriori operazioni di spurgo, segnalano da Hera. Commenta sul maltempo il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli: «Questo episodio ha messo in luce, ancora una volta, quanto sia importante essere preparati a fronteggiare le improvvise emergenze climatiche che colpiscono il nostro territorio. Un sentito ringraziamento a tutti i tecnici di Hera e alle sue squadre di pronto intervento, che hanno lavorato alacremente per restituire ai cittadini la piena funzionalità della rete viaria e idrica».