Cesenatico, interruzione dell’energia elettrica: disagi prolungati

Si è prolungato il calvario per una parte delle 1.500 utenze che ieri sono rimaste per diverse ore senza energia elettrica per un doppio guasto alla linea di media tensione dell’Enel. Per ripararlo è stato necessario interrompere il flusso di corrente fin martedì mattina. Poi Enel ha in anticipo informato, con una nota diramata anche tramite il servizio telefonico di allerta del Comune, che per completare i lavori di sistemazione sarebbe stata necessaria un’ulteriore interruzione della corrente, dalle 9.30 alle 10.30 di questa mattina, nella zona di Ponente tra il porto canale e via Caboto, dove si concentra una buona parte dell’abitato. Nell’ora successiva si è dovuta invece staccare l’elettricità in via Magellano, fino alla zona dei campeggi esclusa.

Dopo un primo black-out verso le 9 di martedì, la contemporaneità dei due guasti ha impedito di risolvere il problema “sdoppiando” i cavi, come si fa quando ce n’è solo una. Tanto che con i tecnici hanno interrotto la fornitura di corrente elettrica per lavorare sulla linea dalle 11.3 1 alle 16.18 e poi, ancora dal tardo pomeriggio fino alla sera e, a singhiozzo, anche di notte. E, ancora questa mattina. Il guaio maggiore è stato la conservazione di alimenti in frigoriferi, celle frigo e congelatori, in particolare nei pubblici esercizi e nelle attività conserviere.