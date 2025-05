Cesenatico, inseguimento sull’Adriatica: la Polizia Locale blocca il ladro sul furgone rubato a Faenza

Lunedì 12 maggio la Centrale Operativa del Comando di Polizia Locale di Cesenatico ha ricevuto una nota di rintraccio per un veicolo di provenienza furtiva sottratto a Faenza che era transitato sul territorio di competenza. Diramato l’alert agli equipaggi in servizio, una pattuglia lo ha individuato in via Dei Pini, zona Ponente in direzione Ravenna-Rimini. Il conducente del veicolo - un furgone Mercedes modello Sprinter sottratto dalla ditta Zaganelli - alla vista delle uniformi si dava ad una pericolosa fuga. Adottate tutte le cautele, gli agenti sono riusciti ad arrestare la fuga sulla statale SS 16 e ad assicurare il fuggiasco, marocchino classe 79, irregolare e senza fissa dimora che opponeva resistenza al fermo. A seguito dei rilievi fotodattiloscipici l’uomo risultava gravato da numerosi precedenti. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario nella medesima giornata. Al termine delle formalità di rito lo straniero è stato denunciato a piede libero per immigrazione clandestina, ricettazione e sanzionato amministrativamente per guida senza patente.