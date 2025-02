Cesenatico, iniziato il recupero del Calimero e partita la gara di solidarietà

Iniziate le operazione per lo svuotamento e il recupero del carburante intrappolato nel peschereccio Calimero Sampa, affondato nel basso fondale all’alba di martedì 28 gennaio. Naufragato sulle scogliere soffolte di Ponente, urtandole mentre era in procinto di rientrare in porto. Serviranno grosse spese per il recupero del relitto e del gasolio ed evitare il rischio di sversamenti in mare.

La solidarietà della marineria di Cesenatico si è subito fatta avanti. Anche mettendo in cantiere iniziative per contribuire a dare assistenza all’equipaggio del Calimero. Aperto un contro corrente per aiutare a togliere dal mare a poche centinaia di metri dalla spiaggia quel che resta dell’imbarcazione a pezzi.

Intanto ieri mattina la turbosoffiante Levante è servita da barca appoggio per le operazioni di svuotamento e recupero, imbarcando le attrezzature e il materiale necessario, tra cui i generatori per aspirare il gasolio che ancora si trova in quel che resta della stiva del Calimero, oltre a 5 cisterne/contenitori, e prendendo a bordo palombari e telecamere per il rilevamento immagini. Su quella scogliera oltre al peschereccio incagliato e ridotto a pezzi se ne sono andati anche il ricordo e il lavoro di una vita del comandante Andrea Tosi, con i suoi tre pescatori di equipaggio che dovranno ora cercare un nuovo imbarco.

Il sostegno è arrivato in prima battuta dalla “Casa del pescatore” di Cesenatico. Aperto un conto corrente (Iban IT32H0899524 000000000500201) intestato a Mare vivo di Tosi Andrea e C. Snc – causale “Donazione per recupero”. In parallelo è disponibile anche un crowdfunding per permettere di poter esprimere il proprio sostegno dal proprio cellulare o pc (www.gofundme.com/calimerocesenatico).

Attivati canali social in cui è possibile conoscere i progressi dei lavori di recupero. La pagina facebook è “Peschereccio Calimero” mentre quella di instagram è “Calimero Cesenatico”. Intanto la Marineria di Cesenatico ha in procinto iniziative per contribuire alla causa e per continuare a dare assistenza.