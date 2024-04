Cesenatico, iniziato dalla zona stadio il nuovo piano per le asfaltature da mezzo milione di euro

Il nuovo piano asfalti del Comune di Cesenatico sta per entrare nel vivo e in questi giorni sono cominciati i lavori nella zona dello stadio dove si svolge abitualmente il mercato del venerdì. Un punto nevralgico e le condizioni meteorologiche favorevoli stanno agevolando le operazioni. Dai primi giorni di maggio poi il piano entrerà nel vivo muovendosi tra le varie direttrici del territorio comunale. La ditta esecutrice dei lavori è la Romagnola Strade di Bertinoro con un investimento complessivo da 500.000 euro.

Il piano asfalti è stato costruito in sinergia con i tecnici di Cesenatico Servizi con una sintesi tra le criticità emerse da sopralluoghi, incontri con i comitati di zona e confronto con la polizia locale. Si andrà a intervenire con gli asfalti su una superficie di oltre 18.000 metri quadrati e sui marciapiedi su una superficie di oltre 1.000 metri quadrati.

«Sono già cominciati i lavori per il nuovo piano asfalti, l’ennesimo investimento importante che mettiamo in campo per cercare di coprire il maggior numero di zone della città possibili. Fin dal primo mandato abbiamo stanziato risorse importanti e ingenti in questo ambito: è un lavoro di continuità, cercando di individuare di volta in volta le criticità e confrontandoci con i comitati di zona, la polizia locale e i tecnici comunali», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.