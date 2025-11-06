Cesenatico, inizia a sparare in un luogo pubblico con la pistola a salve: denunciato un giovane

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Denunciato a piede libero un giovane per “accensioni ed esplosioni pericolose e porto abusivo di armi” per avere esploso, in luogo pubblico, alcuni colpi con una pistola caricata a salve e priva del tappo rosso, che è stata sottoposta a sequestro.

Denunciato anche un uomo per “porto abusivo di armi” poiché, sottoposto a controllo, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico che è stato sequestrato penalmente;

Denuncia per un automobilista per “guida in stato di ebbrezza”. L’uomo, in evidente stato di ebbrezza, sottoposto a controlli dopo avere urtato un veicolo regolarmente parcheggiato, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge (oltre 1,6 g/l). La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione ed il veicolo affidato a persona idonea alla guida. Denuncia per un ulteriore automobilista per “guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per la guida sotto l’effetto di stupefacenti”. L’uomo, fermato alla guida in evidente stato di alterazione psico-fisica è risultato positivo al test rapido ed ha poi rifiutato di sottoporsi agli esami medici richiesti. In tale circostanza, la patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione ed il veicolo affidato a persona idonea alla guida.

Infine, denunciati quattro cittadini stranieri per “soggiorno irregolare sul territorio nazionale” poiché risultati privi di permesso di soggiorno e, pertanto, avviati presso il competente ufficio stranieri per regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale.