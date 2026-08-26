Cesenatico, incidente: travolto in bici dopo lo scontro frontale con un’auto, grave un giovane VIDEO

Un grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Cesenatico in viale Mazzini all’altezza del civico 182, nella zona dei campeggi Cesenatico e Zadina. Verso le 16, davanti all’osteria del Sole, un furgone proveniente da Cervia in direzione Cesenatico si è fermato per svoltare a sinistra. Alle sue spalle un giovane in bicicletta lo ha sorpassato da sinistra, allargandosi sulla carreggiata e scontrandosi contro un’auto Citroen C3 che proveniva nella direzione opposta. L’urto è stato molto violento, col ragazzo che ha frantumato il parabrezza della Citroen per poi rovinare sull’asfalto urlando dal dolore. Il giovane di nazionalità bengalese è stato soccorso dai sanitari del 118, intervenuti prima con l’ambulanza e poi con l’elimedica che lo ha trasportato con codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Traffico e rilievi a cura della Polizia Locale.