Cesenatico, incidente sull’Adriatica: scooter contro una bici, 87enne all’ospedale

Incidente stradale questa mattina sulla Statale 16 all’altezza di Cesenatico. Per cause in via di accertamento, si sono scontrate un scooter e una bici condotta da un anziano di 87 anni, trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena. L’incidente è avvenuto verso le 11.30: lo scooter procedeva in direzione nord verso Cervia quando ha impattato sulla bici dell’anziano: resta da capire se quest’ultimo volesse attraversare la strada oppure stesse procedendo anch’egli in direzione nord. Rilievi a cura della Polizia Locale. L’87enne è stato condotto in ambulanza per accertamenti all’ospedale Bufalini di Cesena. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.