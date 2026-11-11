Cesenatico, incidente: si ribalta con l’auto sull’Adriatica

Si ribalta con l’auto sulla Statale 16, soccorso da sanitari del 118 e Vigili del Fuoco. Ieri sera, martedì 10 novembre, verso le 23, la squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Savignano sul Rubicone è intervenuta nel territorio di Cesenatico, in corrispondenza della strada statale 16 per un incidente stradale. Un’autovettura che procedeva in direzione Ravenna è uscita di strada autonomamente e si è ribaltata nella scarpata adiacente alla carreggiata. Il conducente è riuscito a uscire in autonomia dall’abitacolo per poi ricevere le cure del personale di Romagna Soccorso. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto alla stabilizzazione e alla messa in sicurezza del veicolo. Presenti sul posto i Carabinieri per i rilievi di propria competenza.