Cesenatico, incidente nella notte e malore per un uomo: intervengono i Vigili del Fuoco

Incidente nella notte a Cesenatico con due veicoli coinvolti e un malore per un uomo alla guida. Alle 4.45 di oggi, una squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari di Cesenatico è intervenuta in via Montaletto per un incidente stradale. La squadra sul posto provvedeva all’assistenza dei Sanitari di Romagna Soccorso nella gestione dei feriti e alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti nel sinistro che ha coinvolto più veicoli. Sul posto presenti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.