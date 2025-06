Cesenatico, incidente lungo viale Torino Ciclista morta dopo 20 giorni

Cesenatico

Dopo quasi 20 giorni di ricovero continuativo nella Rianimazione non ce l’ha fatta. È morta per le lesioni patite in un incidente stradale avvenuto a fine maggio. Ed i suoi familiari hanno acconsentito a che potesse donare gli organi con un estremo gesto di solidarietà nei confronti del prossimo. È morta nella tarda mattinata di ieri Laura Lugaresi, 73enne cesenaticense.

L’incidente era avvenuto nel cuore del pomeriggio dello scorso 29 maggio lungo la via Torino.

Sulla dinamica del sinistro, per dettagliare come sia avvenuto ai fini di legge, si sono impegnati fin da subito gli uomini della polizia locale di Cesenatico che erano intervenuti per i soccorsi attorno alle 15:15 unitamente ad ambulanza ed auto medicalizzata del 118. La donna, dalle prime risultanze emerse allora e finite poi sul tavolo della magistratura per le investigazioni necessarie in casi simili, era piombata a terra dalla sella dopo un urto “laterale” con una Fiat 500. Nella caduta era apparso da subito chiaro ai sanitari come la donna avesse sbattuto con violenza la testa. Dopo averne stabilizzato le condizioni l’ambulanza, per il conseguente, pesante, trauma cranico patito, l’aveva trasferita al Bufalini di Cesena. Le lesioni riportate avevano costretto da subito i medici ad intubarla e ricoverarla in Rianimazione. In un severo stato di prognosi riservata dal quale non è poi più potuta riemergere.

Quando la situazione è diventata irrevocabile sono state avviate le procedure per la dichiarazione di morte cerebrale. Quindi la donazione degli organi. Naturalmente ad ora la salma della 73enne è sotto il vincolo della procura. Soltanto una volta sciolto questo, i familiari potranno pianificare e ufficializzare una data delle esequie.