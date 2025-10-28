Cesenatico, incidente: abbagliato dal sole, si schianta col furgone contro un’auto, una donna all’ospedale

Una mancata precedenza, complice anche il sole negli occhi dell’autista, sembra essere la causa dell’incidente avvenuto oggi intorno alle 15.30 al confine tra Cesenatico e Cesena all’incrocio tra le vie Pavirana e del Mare. Un furgone Brt proveniente lato mare nella via Pavirana in direzione Cesena non ha dato la precedenza a un’auto, un’Audi nera, che proveniva da Gambettola in via Mare e procedeva verso via Vetreto, in direzione Cesenatico. Subito sono intervenuti i sanitari del 118, e sul posto è atterrata anche l’elimedica per trasportare il medico in mancanza di auto medicalizzate a disposizione in quel momento. Ad avere la peggio è stata la donna che era alla guida dell’auto, residente nella frazione di Bulgarnò, che è stata trasportata al Bufalini con un codice di media gravità, per via della dinamica dell’incidente. L’uomo alla guida del furgone ha riferito di essere rimasto abbagliato dal sole e proprio perché non riusciva a vedere bene stava procedendo molto piano. Dei rilievi per accertare la dinamica di quanto accaduto se ne sta occupando la Polizia locale di Cesenatico, mentre la Polizia locale di Cesena si è occupata della chiusura del traffico del tratto di strada che precedeva l’incidente perché territorio comunale cesenate. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.