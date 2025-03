Cesenatico: incendio nella zona di piazza Delle Conserve VIDEO

Incendio in pieno centro a Cesenatico. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire poco dopo le 20:30 in piazza Delle Conserve, per un rogo sviluppatosi in un’area privata posta alle spalle della piazzetta stessa. Per cause da accertare, probabilmente di natura accidentale, gli arbusti di un giardino hanno preso fuoco sollevando parecchio fumo anche se non fiamme particolarmente alte. L’allarme è stato lanciato al 115 intervenuto con più mezzi sul posto, per domare il rogo. Nessuno è rimasto ferito ma i lavori di minuto spegnimento sono durati per oltre un’ora, prima di poter dichiarare la zona ripristinata sotto il profilo della completa sicurezza.