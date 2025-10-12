Cesenatico, incendio nella notte: a fuoco un appartamento

Erano circa le 00:45 della notte tra sabato e domenica quando le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Cesena e Savignano sul Rubicone sono intervenute a Cesenatico, in via Torino, per un incendio in un appartamento. Le squadre hanno operato per spegnere le fiamme che avevano coinvolto il terrazzo e l’appartamento, evitando che si propagassero ad altre unità abitative e mettendo in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita nell’evento. Sul posto erano presenti anche i sanitari del 118 e i Carabinieri.