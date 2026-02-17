Cesenatico, incendio all’edicola del Porto Canale - VIDEO GALLERY

Cesenatico
  • 17 febbraio 2026
Grande apprensione nella tarda mattinata di oggi a Cesenatico, dove verso le 12.45 si è sviluppato un incendio all’edicola “Il Punto” sul lato levante del Porto Canale leonardesco. I Vigili del Fuoco sono prontamente entrati in azione per spegnere le fiamme. Dai primi riscontri, due persone risultano lievemente intossicate (un anziano residente nell’abitazione al piano superiore e un passante) mentre per fortuna non si registrano feriti. L’edicola, che era chiusa, è andata completamente distrutta, con danni anche al negozio di dolciumi adiacente.

