Cesenatico, incassati oltre 2 milioni dalla tassa di soggiorno nel 2023

L'ultima riunione della Dmo di Cesenatico è stata l'occasione per affrontare un'analisi di tutto l'andamento turistico del 2023: dalle presenze fino ai risultati delle campagne messe in campo online passando per l'incasso dall'imposta di soggiorno e dalla ripartizione del suo utilizzo. Una fotografia dell'anno turistico cesenaticense che ha restituito un quadro pieno di belle notizie.

La tassa di soggiorno

Il Comune di Cesenartico in una nota ha riassunto i dati dello scorso anno. “Nel 2023 Cesenatico ha incassato 2.038.618,11 euro dall'imposta di soggiorno che è stata ripartita integralmente sulla pianificazione e sulla promozione dal punto di vista turistico. Per le iniziative promozionali sono stati investiti 538.428 euro; per le iniziative promozionali culturali sono stati investiti 241.478, 25 euro; per i contributi alle iniziative promozionali turistiche sono stati investiti 453.9000 euro; per i contributi alle iniziative promozionali culturali sono stati investiti 431.878,46 euro; per gli eventi e la promozione del Museo della Marineria sono stati investiti 95.525,36 euro; per la manutenzione del verde turistico sono stati investiti 228.411,70 euro.”

Cesenatico online

“Confrontando i dati del 2023 - continua la nota - con quelli del 2022, Cesenatico è in grandissima crescita per quanto riguarda la presenza e la reputation online. Il sito visitcesenatico.it ha registrato 487.826 utenti visitatori con + 59% rispetto all'anno precedente e le pagine visitate sono state 828.297 con addirittura un + 111% rispetto al 2022. La crescita ha riguardato anche la ricerca in organico con un + 18,87% di utenti e un + 24,40% di sessioni. Solo con la campagna social messa in campo durante il periodo natalizio sono state raggiunti oltre 700.000 utenti. Per quanto riguarda le valutazioni in merito alla destinazione Cesenatico, si sono alzate le voci relative alla qualità delle spiagge, all'accoglienza e alla ristorazione”.

Le presenze

“I dati regionali diramati nelle scorse settimane hanno posizionato Cesenatico al terzo posto in tutta l'Emilia-Romagna - solamente dietro a Rimini e Bologna - con la cifra record di 3.475.378 pernottamenti. I picchi maggiori sono stati raggiunti durante le festività con i pernottamenti che hanno registrato + 62% rispetto al 2022 e addirittura un + 114% rispetto al 2019”.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli e dell'assessore Gaia Morara

“La Dmo sta diventano ogni settimana di più uno strumento di pianificazione e anche di analisi dei risultati e di quello che è stato fatto. Abbiamo condiviso con tutti i componenti una relazione importante e dettagliata per capire dove possiamo migliorare e come procedere insieme. La magia di Cesenatico e del suo turismo, credo abiti tutta qui: una collaborazione tra pubblico e privato che si sostiene e che prova a migliorare anno dopo anno”, le parole del sindaco Matteo Gozzoli.

“Programmare le strategie future in maniera corretta significa partire dallo storico: per questo al tavolo della DMO si è discusso dei risultati delle campagne di comunicazione 2023, prima di procedere ad avviare altre azioni promozionali mirate e specifiche, oltre a quella continuativa portata avanti ogni giorno. Siamo al lavoro per un piano marketing strategico con la consulenza di esperti che stanno incontrando i privati e che ci darà le linee di investimento e lavoro per il triennio. Il lavoro del tavolo sta diventando sempre più operativo e strategico, fondamentale per prendere le migliori decisioni e di questo sono particolarmente orgogliosa. Sottolineo inoltre che i dati raccolti su tutto l’anno 2023 non possono che confermare la qualità delle scelte strategiche prese, i cui numeri generati hanno portato Cesenatico al terzo posto in regione davanti a Riccione e Cervia-Milano Marittima e seconda solo a Bologna e Rimini”, le parole dell’assessore Gaia Morara