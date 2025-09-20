Cesenatico. Inaugurato il ponte intitolato a Renzo Baredi

Questa mattina, a Cesenatico, si è tenuta una cerimonia speciale in onore di Renzo Baredi, amato e compianto maestro scomparso nel 2016. A lui è stato ufficialmente intitolato il nuovo ponte sulla Ciclovia del Pisciatello, un’iniziativa fortemente voluta dal Comitato di Zona di Bagnarola e sostenuta dal Comune di Cesenatico.

L’evento si è svolto in un suggestivo scenario naturale, lungo le sponde del fiume Pisciatello, e ha visto la partecipazione del sindaco Matteo Gozzoli, del presidente del quartiere Bagnarola Matteo Cantoni, della famiglia Baredi e di numerosi cittadini.

Durante la cerimonia, il presidente del Comitato di Zona, Matteo Cantoni, ha sottolineato l’importanza di Renzo Baredi per il quartiere. «Renzo è stato un punto di riferimento, un pilastro per la nostra comunità, un maestro per i suoi studenti e una fonte d’ispirazione per tutti noi - ha commentato Cantoni, aggiungendo che dedicargli un ponte, un luogo di connessione e unione, ha un profondo valore simbolico -. Renzo credeva nel forte legame tra uomo e natura e questo ponte lo rappresenta perfettamente».

Cantoni ha poi ringraziato l’amministrazione comunale, la famiglia Baredi e tutti i presenti, concludendo con un toccante «Ciao Renzo, Bagnarola ti ricorderà per sempre!».

Anche il sindaco Matteo Gozzoli ha espresso la sua soddisfazione per l’iniziativa, definendola il coronamento di un percorso condiviso con la famiglia e il comitato di Bagnarola. «Renzo era un uomo instancabile, un esempio e una guida per le nuove generazioni - ha dichiarato Gozzoli -, Speriamo che questa piccola targa diventi un grande segno del suo ricordo».

Dopo l’inaugurazione, i partecipanti si sono ritrovati al Circolo ACLI di Bagnarola per un aperitivo, concludendo la giornata in un clima di comunità e ricordo.