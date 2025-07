Cesenatico, inaugurato il nuovo canale Zadina - Gallery

Nell’occasione sono stati svelati tutti gli arredi dei nuovi accessi al mare da via Colombo, inaugurati nel maggio scorso. Le due strade - via Cabral e via Diaz - sono diventati percorsi ciclo-pedonali, dotazioni urbane, illuminazione, spazi per il tempo libero, attrezzature sportive, un vero e proprio corridoio ecologico con specie vegetali d’alto fusto e specie verdi basse arbustive autoctone per ridurre le isole di calore, l’utilizzo di pavimentazioni drenanti e dai colori chiari e caldi delle terre per migliorare il microclima urbano. Sono stati creati sistemi di dune sia per la definizione estetico-funzionale sia per la creazione del sistema di difesa costiero. Sono presenti ping-pong, un colorato e suggestivo playground per il basket, uno spazio per il calcio e le nuove attrezzature per fare ginnastica targate technogym. Da settembre i lavori ripartiranno su via Colombo e su altre due accessi al mare per terminare il primo stralcio di riqualificazione.

«I progetti che inauguriamo oggi a Cesenatico sono parte di un percorso più ampio che in questi anni ha visto la regione e i comuni costieri lavorare sinergicamente per la riqualificazione dei lungomari con l’obiettivo di elevare la sostenibilità ambientale, rinnovarne la qualità architettonica, migliorare l’accessibilità e la fruibilità per tutti, in particolare per le persone con disabilità, - ha detto l’assessora regionale al Turismo, Roberta Frisoni - investimenti che sono stati supportati anche da un investimento specifico da parte della Regione che negli anni scorsi ha attribuito a diverse località della costa oltre 32 milioni di euro mobilitando investimenti per 44 milioni, contribuendo in modo significativo alle diverse operazioni portate avanti dalle diverse amministrazioni comunali costiere. Qui a Cesenatico ci si è concentrati sull’area di Ponente: grazie ai nuovi accessi al mare e alla sistemazione del canale Tagliata la zona migliorerà ulteriormente».

Felice il sindaco Matteo Gozzoli: «Quella di oggi è una giornata molto importante perché segna la conclusione di questa prima fase di riqualificazione del waterfront di Ponente. Per prima cosa, voglio ringraziare i cittadini e le imprese di questa zona che hanno avuto pazienza e hanno dimostrato sempre disponibilità durante i lavori di questi mesi. Per cambiare volto a una zona come stiamo cercando di fare con Ponente, c’è bisogno dell’aiuto di tutto. Il canale e i nuovi accessi al mare sono bellissimi e sembra davvero di essere in un altro luogo rispetto a prima, più bello esteticamente ma anche più comodo, fruibile e sostenibile. Siamo partiti realizzando tutta la rete fognaria che non esisteva, ora abbiamo concluso con il Canale e i primi due accessi e dopo l’estate ripartiremo agendo sulla prima parte di via Colombo nell’asse principale e in altri due accessi verso il mare. Ringrazio lo studio di progettazione, le ditte esecutrici dei lavori e tutti i tecnici comunali impegnati in questa grande opera».