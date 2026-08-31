Cesenatico, inaugurato il nuovo asilo nido di via Leone

È stato inaugurato questa mattina a Cesenatico il nuovo asilo nido di via Leone. La struttura a partire dal 10 settembre sarà frequentata da 59 tra bambine e bambini, di cui 10 iscritti alla nuova sezione lattanti, servizio che in città non era presente. Questa mattina erano presenti il sindaco Matteo Gozzoli, gli assessori Emanuela Pedulli e Mauro Gasperini, il consigliere comunale William Spinelli, tutti i professionisti coinvolti nella realizzazione della struttura, le professioniste della Società Cooperativa Dolce, gestore della struttura.

La struttura è stata realizzata grazie a un finanziamento del PNRR di 330.000 euro arrivati tramite un decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito per il “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”. L’Ente ha poi integrato il quadro economico con ulteriori 150.000 di fondi comunali. A questo si è aggiunto un ulteriore investimento di 280.000 euro per l’allestimento degli interni, del centro di cottura e del giardino. I lavori sono stati eseguiti alla ditta Lacky Impianti Elettrici S.R.L. di Imola.