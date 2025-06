Cesenatico, inaugurato il Custodisca, primo evolution hotel d’Italia: corpo, mente, spirito e mare

CESENATICO. “Custodisca”, grande hotel al centro di Cesenatico che offre agli ospiti l’esperienza per il corpo, la mente e perché no spirito. Una proposta che si caratterizza per essere il primo hotel “Evolution” d’Italia, che associa la vacanza al mare con la tipica accoglienza romagnola al mondo delle arti meditative. A crearlo Edward Scialfa che, dopo un lungo percorso personale nel mondo delle arti meditative, ha deciso di trasformare la sua passione in un’avventura imprenditoriale. Nell’offerta di “Custodisca” (che ha preso il via sabato scorso) oltre ai classici elementi di una vacanza al mare caratterizzata dalla più tipica accoglienza romagnola spiccano gli eventi legati a “corpo, mente e spirito”, per un nutrito calendario di proposte curate dal “guru” romagnolo Marino Ottaviani.

Una geniale intuizione

L’idea di inserire le discipline olistiche nell’offerta di un hotel, racconta Marino Ottaviani, «è stata una geniale intuizione di Edward Scialfa che ho subito sposato con grande entusiasmo. Le discipline per il benessere di corpo, mente e spirito al “Custodisca” non solo trovano spazio ma, assieme alle attività serali del “Giardino Mondani”, rappresentano il vero volano della sua programmazione. Sembra, sulla carta, una scelta originale, in realtà questo progetto è il riflesso di una società sempre più tesa e stressata che ci chiede, ormai da tempo, di riformulare la nostra idea di vacanza».

Tutto incluso e di più

In questo caso la formula è all-inclusive ricalcando «quella dei più classici alberghi della riviera romagnola: abbiamo la spiaggia privata, una piscina, cucina internazionale, proposte vegane e vegetariane. A tutto questo, però, aggiungiamo un’offerta pensata per il benessere di corpo, mente e spirito». Il calendario degli eventi è fitto di proposte: «Abbiamo creato quello che chiamiamo un “Tempio dell’anima” e già il nome dice tutto. Si tratta di un ambiente di 200 metri quadrati dove opereranno, sette giorni su sette, trainer di meditazione, yoga, suoni per l’anima, pilates, allenamento funzionale, qi-gong, do-in, stretching dei 5 elementi, danza nia e tanto altro».

L’intrattenimento in giardino

A questa si affianca la programmazione del Giardino Mondani: «Fino al 14 di settembre, ospiterà un calendario di attività serali. Qui si esibiranno band musicali, operatori di suoni ancestrali e melodie per l’anima». Il primo appuntamento è già fissato per giovedì con Red Ronnie: «Ci spiegherà come la musica possa farti guarire dalle ferite e come riesca a farti gioire sia da solo che in compagnia». Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al numero 0547.672670).