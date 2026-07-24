Cesenatico, inaugurato il canile e gattile di via Mesolino

Questa mattina a Cesenatico è stato inaugurato il canile e gattile comunale che sarà operativo da subito. Erano presenti il sindaco Matteo Gozzoli, la vicesindaca Lorena Fantozzi e il consigliere comunale Mauro Bernieri.

La struttura si trova in via Mesolino nelle vicinanze della stazione ecologica ed è gestita dalla società “Pietro Salerno srl” che lo ha realizzato con un investimento privato a seguito di un bando. La struttura è composta da un canile per la custodia, la cura e l’adozione degli animali abbandonati; da un gattile per la custodia e la cura dei gatti in difficoltà e da una pensione per cani ancora in fase di realizzazione. La società che gestisce la struttura assicurerà la presenza di volontari e dipendenti adeguatamente formati, per garantire efficienza e funzionalità del servizio. A garanzia della gestione sanitaria della struttura è stato nominato un Medico Veterinario quale Direttore Sanitario.

Al loro ingresso, i cani saranno sottoposti a visita sanitaria e alle cure necessarie, sarà inoltre verificata la presenza del microchip e, se identificati, dovranno essere avvertiti immediatamente i proprietari ed invitati a ritirare l’animale nel più breve tempo possibile. Qualora i cani non venissero ritirati dai proprietari nei termini di legge o non reclamati, si potrà procedere al loro affido temporaneo o adozione definitiva. Dovrà inoltre essere effettuata una valutazione comportamentale per verificare l’indice di adottabilità e gli eventuali percorsi educativi che dovrà seguire il cane per migliorare il proprio comportamento ai fini dell’adozione. Gli animali saranno registrati, fotografati e per ognuno verrà redatta una scheda clinica completa. Gli animali ospitati presso la struttura saranno sottoposti a vaccinazioni obbligatorie previste dalle vigenti normative.

Nel reparto gattile saranno ricoverati e custoditi i gatti randagi con accertate abitudini domestiche, o in condizioni si salute tali da non poter essere inseriti ti in colonie feline. Il gattile dovrà osservare le disposizioni generali vigenti in materia di igiene e profilassi veterinaria, accogliendo nella struttura solo gatti con accertate abitudini domestiche o gatti di colonia che per motivi sanitari non siano più reinseribili nelle colonie di appartenenza. Il gestore provvederà a promuovere l’adozione di ogni gatto che curato e recuperato fisicamente, non potrà essere re-introdotto nella colonia di appartenenza. La struttura si impegna altresì a garantire il ricovero e l’assistenza veterinaria presso la struttura dei gatti incidentati recuperati tramite il servizio di recupero animali.