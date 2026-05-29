Cesenatico, inaugurati i due nuovi accessi al mare del Waterfront di Ponente

A Cesenatico si è svolta questa mattina l’inaugurazione dei due nuovi accessi al mare del Waterfront di Ponente dopo l’apertura al pubblico dei giorni scorsi: si tratta della via che costeggia il canale Zadina e si interseca con via Colombo e di via Pinzon. Le due nuove strade sono state completamente riqualificate, dando un ulteriore slancio alla zona di Ponente. Oltre al sindaco Matteo Gozzoli e agli assessori Jacopo Agostini e Matteo Gozzoli, era presente anche la consigliera regionale Francesca Lucchi e i rappresentanti del comitato di zona di Ponente-Zadina. Erano presenti inoltre rappresentati delle forze dell’ordine e i progettisti.

Dopo la realizzazione completa di tutto il sistema fognario - che il quartiere attendeva da oltre 50 anni - la scorsa estate si è festeggiata l’inaugurazione del primo stralcio dei lavori per il Waterfront di Ponente. Si è arrivati alla conclusione della completa riqualificazione del Canale Zadina e dei due accessi al mare di via Cabral e via Diaz che sono diventati percorsi ciclo-pedonali ricchi di dotazioni urbane, illuminazione, spazi per il tempo libero, attrezzature sportive e un vero e proprio corridoio ecologico con specie vegetali d’alto fusto e specie verdi basse arbustive autoctone per ridurre le isole di calore. Lo stesso è avvenuto con i due accessi al mare - canale Zadina e via Pinzon - inaugurati nella giornata di oggi. Nell’ottobre scorso sono stati stanziati ulteriori 1.7 milioni di euro che permetteranno di ampliare il progetto riqualificando tutta via Colombo fino all’incrocio con via Magellano: i lavori sono previsti per l’autunno 2026. Durante questo inverno sono già stati effettuati tutti gli scavi su via Colombo per sistemare i sottoservizi e sostituire l’acquedotto - in collaborazione con Hera - in modo da concentrarsi poi solo sulla pavimentazione e sulla parte più estetica.