Cesenatico, inaugurata la stanza rosa alla Caserma dei Carabinieri

Questa mattina, alle ore 10.30, presso la sede della Compagnia Carabinieri di Cesenatico, in occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” è stata inaugurata la “Stanza Rosa”, realizzata grazie al forte sostegno della locale amministrazione comunale, che verrà utilizzata per l’audizione – in ambiente dedicato e protetto – delle donne e soggetti fragili che denunciano atti persecutori, maltrattamenti, stalking e ogni altro atto violento (ricadenti nella cosiddetta “Violenza di genere”). La cerimonia si è svolta alla presenza delle Autorità Provinciali e Cittadine, in particolare del Prefetto della Provincia di Forlì-Cesena Rinaldo Argentieri, del Comandante Provinciale Carabinieri di Forlì Cesena, Colonnello Samuele Sighinolfi, del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì Federica Messina e del sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli.