Cesenatico, inaugurata la nuova scuola di Viale Torino - Gallery

Taglio del nastro questa mattina a Cesenatico per la nuova scuola di viale Torino e lunedì 5 maggio gli alunni entreranno in classe. La cerimonia d’inaugurazione si è svolta alla presenza del presidente della regione Emilia Romagna, Michele De Pascale, con il coinvolgimento e la partecipazione della cittadinanza, dei bambini e dei genitori, degli insegnanti e personale scolastico, delle associazioni, a scandire l’importanza che si attribuisce a questo nuovo plesso scolastico, che va a sostituire lo storico e precedente plesso di via Saffi. Lunedì prossimo suonerà la prima campanella con 8 classi e 140 alunni che potranno entrare in un edificio tutto nuovo.

La scuola

Il finanziamento del Ministero è arrivato nel 2017 ed a seguito di uno studio di fattibilità e di una richiesta della precedente amministrazione risalente al 2014; poi nel 2018 l’amministrazione Gozzoli ha indetto un innovativo percorso di progettazione in due fasi e in forma anonima con la collaborazione del Consiglio Nazionale degli Architetti e il patrocinio degli ordini provinciali degli Architetti e degli Ingegneri. Ad aggiudicarsi la gara per la progettazione della nuova scuola primaria è stato lo studio Iotti + Pavarani di Reggio Emilia. Il progetto interpreta la scuola come un sistema di PAESAGGI, luoghi immersivi e coinvolgenti capaci di favorire un apprendimento libero, creativo e personale. L’investimento complesso è stato di oltre 7 milioni di euro e i lavori sono stati eseguiti dalla ditta Scientia di Forlì con la direzione lavori dell’ingegner Gianluigi Barvas.

De Pascale: “Una nuova scuola è sempre una festa”

«L’inaugurazione di una nuova scuola è sempre una festa - ha detto il presidente della Regione Michele De Pascale - oggi qui a Cesenatico celebriamo un traguardo importante che non rappresenta solo l’apertura di un edificio moderno e funzionale, ma anche un investimento concreto nel futuro dei nostri bambini e bambine e nella qualità dell’istruzione. Un progetto risultato di un impegno condiviso che culmina oggi con la consegna di una struttura all’avanguardia, pensata per rispondere alle esigenze educative contemporanee e per garantire ambienti sicuri e accoglienti. La scuola è il cuore pulsante di ogni comunità, il luogo dove si formano le nuove generazioni e si costruisce il domani. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante progetto e auguro agli studenti, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico un percorso ricco di soddisfazioni e successi in questi nuovi e bellissimi spazi».

Gozzoli: “Una grande gioia”