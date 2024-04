Cesenatico, inaugurata la nuova palestra riabilitativa dell’ospedale Marconi

Inaugurata ieri al Marconi una nuova palestra dedicata alla riabilitazione. All’ospedale di Cesenatico cresce l’attività della Medicina Riabilitativa con la nuova palestra per le attività di fisioterapia e rieducazione funzionale, creata dall’Ausl Romagna, nell’ambito del Piano di ampliamento e riorganizzazione dell’attuale presidio per incrementare le prestazioni riabilitative ambulatoriali disponibili anche per gli utenti esterni, in particolare per i residenti nel Distretto Rubicone.

La nuova palestra riabilitativa situata al piano seminterrato è stata installata nell’ex punto di Distribuzione diretta dei farmaci (riposizionato al piano superiore). Occupa una superficie di 45 metri quadrati, attigua agli ambulatori di Riabilitazione Robotica. I lavori hanno previsto l’adeguamento dell’impianto elettrico, le opere di tinteggiatura, il rifacimento della pavimentazione in materiale vinilico.

Presenti all’inaugurazione il sindaco Matteo Gozzoli, il consigliere comunale ed ex diregente Ausl, Mauro Palazzi, il direttore sanitario del Distretto del Rubicone Francesco Sintoni che ha annunciato come da giugno entrerà in funzione la Centrale operativa territoriale (Cot), per la presa in carico del paziente e raccordo tra servizi e professionisti coinvolti nei diversi setting assistenziali, mentre da luglio sarà operativa la nuova Tac.

Al Ginesio Marconi di Cesenatico, l’attività riabilitativa è svolta dalla Struttura dipartimentale di Neuroriabilitazione diretta dal dottor Flores Arlotti, afferente al Dipartimento di Neuroscienze. Gestisce il reparto di degenza con 10 posti letto dedicati alla riabilitazione intensiva e 10 alla riabilitazione intensiva ad alta specializzazione per le gravi cerebrolesioni acquisite. A ciò si aggiunge l’attività ambulatoriale rivolta ai pazienti in dimissione e quella di Riabilitazione Robotica per gli arti inferiori e superiori. A Cesenatico è attivo anche il presidio ambulatoriale di Riabilitazione che in collaborazione con l’Unità operativa di Medicina Riabilitativa di Cesena, diretta dal dottor Pietro Fornasari, eroga prestazioni riabilitative a pazienti con menomazioni e disabilità acute o croniche a minore complessità di intervento. «La nuova palestra riabilitativa rappresenta un tassello del più ampio progetto di ampliamento del Marconi - ha ricordato Sintoni - Prevede la riorganizzazione di alcuni servizi già esistenti e la costruzione di un nuovo edificio per un ospedale di comunità da 20 posti letto, l’area dei servizi pediatrici, il consultorio familiare, i servizi sociali, i servizi socio-sanitari per l’accesso alle prestazioni collegate all’area della non autosufficienza (minori, anziani e disabili) e i servizi per la salute mentale e la neuropsichiatria infantile. Per un investimento di oltre 9 milioni di euro».