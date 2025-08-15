Cesenatico, in teatro col filosofo Saudino: spettacolo benefico in ricordo di Roberto Lucchi il 21 agosto

Il 21 agosto arriva al teatro comunale il professore di filosofia, Matteo Saudino, per uno spettacolo organizzato da Ivano Lucchi, in collaborazione con il Comune e nell’ambito della rassegna “Ribalta Marea”, in memoria di suo fratello Roberto.

L’intero incasso sarà devoluto alla biblioteca di Cesenatico per l’acquisto di libri e organizzazioni di eventi.

Roberto Lucchi, nato a Cesena e residente a Cesenatico, morì quattro anni fa, all’età di 52 anni, per un incidente. Mentre si trovava in fila al gazebo di un’azienda agricola alle porte di Russi per acquistare frutta e verdura, il 13 agosto 2021, un’anziana di 82 anni lo travolse. Colpa di una tragica distrazione: spinse per errore l’acceleratore della Citröen C3 su cui viaggiava, invece che il freno, centrando e schiacciando l’uomo contro il tronco di un albero tagliato.

Lo spettacolo proposto, che avrà inizio alle 21, è un viaggio profondo nelle fragilità dell’uomo contemporaneo, accompagnato dalle riflessioni senza tempo di Platone e Aristotele. «Ispirato al libro su questo tema che lo stesso Saudino ha scritto per Einaudi, invita a riflettere su come le intuizioni dei grandi filosofi dell’antichità possano ancora oggi offrirci chiavi di lettura per affrontare le sfide e le trasformazioni dell’Occidente contemporaneo – spiegano gli organizzatori –. Platone, con la sua visione della realtà come mondo delle idee, spinge a cercare la verità oltre le apparenze, mentre Aristotele, con la sua riflessione sull’etica e sulla felicità, ci invita a coltivare la virtù come strada per vivere una vita piena e autentica».

