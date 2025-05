Cesenatico, in piazza delle Conserve sabato torna il “Wine Festival”

Appuntamento con il festival del vino. Per mano dei giovani albergatori, le cantine di Romagna si trasferiscono al mare, a Cesenatico per farsi promozione e farsi assaggiare da turisti, frequentatori e residenti. Alla nuova edizione del “Wine Festival”, allestito e organizzato sabato 31 maggio nella sempre caratteristica e ospitale piazza Della Conserve. Oggi la piazza racchiusa nel vecchio borgo, è sede nel corso dell’anno di alcune manifestazione e spettacoli d’intrattenimento di gran richiamo. Così l’associazione dei giovani albergatori di Adac-Feralberghi ha pensato di tenere qui il “Wine festival” edizione 2025.

Si svolgerà sabato a partire dalle 18 sino alla mezzanotte, in un’atmosfera di festa, alla presenza di quindici cantine vitivinicole romagnolo, con più etichette di buon vino del territorio per ciascuna cantina che sarà possibile degustare acquistando un ticket da 15 euro che dà diritto a 5 consumazioni. Un vero e proprio evento del buon bere e di qualità organizzato sotto la direzione del gruppo Adac Giovani e di Riviera Banca, in collaborazione con il Comune di Cesenatico, la Strada dei Vini e dei Sapori della provincia di Forlì-Cesena.

«Oltre al vino, con tante etichette in bella mostra e pronte all’assaggio, avremo gli stand gastronomici, sotto forma di food truck presenti nella piazza», anticipa dell’iniziativa il neo presidente dei giovani albergatori Adac, Filippo Magnani, fresco di nomina. «Inoltre si terranno esibizioni musicali dal vivo e soprattutto vogliamo che sia una festa per tutti, prima di buttarci a capofitto nel vivo della stagione turistica balneare».

Le aziende vitivinicole del territorio protagoniste del “Wine festival” degli albergatori sono: Tenuta La Viola, Azienda Agricola Mongiusti, Tenuta Graziani, Podere Baratta, Bufalo Wine, Azienda Agricola Casadei, Colombina Vini, I Piccoli Vignaioli, Gobbi Family Farm, La Castellana, De Stefanelli, Celli Vini Bertinoro, Domini Glicine, Cantina Forlì Predappio, Tenuta 4 Gemme.