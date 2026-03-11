Cesenatico, in giro con un manganello retrattile: giovane denunciato

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. I controlli si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di cinque persone.

Denunciato un giovane per “porto abusivo di armi” poiché, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di un manganello retrattile in metallo, che è stato sottoposto a sequestro penale. Inoltre sono stati denunciati due automobilisti per “guida in stato di ebbrezza alcolica” poiché, sottoposti ad accertamenti, sono risultati con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti dalla legge. Le patenti di guida sono state ritirate per la successiva sospensione da parte della Prefettura.

Denunciato un giovane automobilista per “guida sotto l’effetto di sostanza stupefacente” poiché è risultato positivo all’assunzione di cannabinoidi. La patente di guida è stata ritirata mentre il veicolo è stato sottoposto a sequestro per la successiva confisca;

Un ulteriore automobilista è stato denunciato per “rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti”. L’uomo, fermato alla guida in evidente stato di alterazione psico-fisica e risultato positivo al test rapido, ha rifiutato di sottoporsi agli esami medici presso l’ospedale di Cesenatico. In tale circostanza, la patente di guida è stata ritirata ed il veicolo affidato a persona idonea alla guida;