Cesenatico, in corso le potature in viale Roma dopo il maltempo di ottobre

Cesenatico Servizi è al lavoro sul territorio dopo gli eventi alluvionali dello scorso 20 ottobre e si stanno intensificando le potature di alleggerimento su viale Roma dopo i lavori dei giorni scorsi effettuati lungo viale Carducci. L’intervento su viale Roma proseguirà fino a sabato e sta interessando 50 esemplari di pino domestico con interventi di potature di alleggerimento. La medesima operazione è già stata messa in atto lungo viale Carducci con 45 esemplari di pino domestico. Si tratta sempre di un lavoro di riforma o correzione della chioma. Le potature di alleggerimento sono principalmente tesi ad equilibrare la pianta, oltre ad eliminare nell’occasione branche o rami ad elevata o estrema propensione al cedimento mentre le potature di riforma, sono tese a riformare la chioma dell’albero, migliorandone l’aerodinamicità ed eliminando le branche fuori chioma ed i rami ad elevata o estrema propensione al cedimento.

«Subito dopo l’alluvione attraverso Cesenatico Servizi sono stati stanziati 100.000 euro per intervenire sul verde pubblico. Si stanno effettuando lavori capillari per mettere in sicurezza le alberature del territorio. Stiamo intensificando anche un monitoraggio straordinario sugli esemplari provati dal meteo che si aggiunge a quello puntuale che viene svolto normalmente», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.