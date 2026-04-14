Cesenatico, in bici contromano sulla rampa dell’Adriatica, viene centrato da un furgone - Gallery

Incidente nel primo pomeriggio di oggi verso le 12.30 a Cesenatico: procede contromano in bici su una rampa dell’Adriatica e viene investito da un furgone. Uno uomo di nazionalità straniera era uscito dall’autolavaggio sulla corsia sud dell’Adriatica per dirigersi verso Cesenatico (uscita viale Trento) ma ha imboccato la corsia di immissione contromano. Dall’altra parte procedeva nella direzione corretta un furgone che non è riuscito ad evitare l’impatto. Il ciclista è crollato sull’asfalto, rimanendo comunque cosciente. È stata attivata l’elimedica ma alla fine non ha caricato, con l’uomo trasportato in ambulanza in condizioni di media gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Rilievi sul posto a cura della Polizia Locale.