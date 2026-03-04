Cesenatico, in biblioteca torna “La notte dei pupazzi”

Dopo il grande successo delle scorso anno, a Cesenatico torna in biblioteca “La notte dei pupazzi” in programma sabato 7 marzo. L’iniziativa nasce nel 2007 in una biblioteca della Pennsylvania con il nome di Stuffed Animals Sleepover (pigiama party degli animali di peluche) e si diffonde presto in tutto il mondo, fino al Giappone dove diventa nuigurumi-otomari-kai. Un’idea semplice e affascinante che unisce fantasia e amore per i libri. Protagonisti sono i pupazzi dei piccoli lettori: accompagnati dai bambini in biblioteca, resteranno a trascorrere la notte tra gli scaffali. E mentre i loro amici dormono, i pupazzi vivranno tante avventure, esploreranno la biblioteca e sceglieranno un libro da portare a casa. Tutto sarà raccontato attraverso un divertente reportage fotografico che i bambini potranno scoprire al momento del ritiro.

L’appuntamento è per sabato 7 marzo: per tutta la mattinata i bambini potranno portare in biblioteca il loro pupazzo; dalle ore 10.00 potranno fermarsi ad ascoltare, insieme a lui, le storie lette dai volontari di Nati per Leggere, dedicate ai bambini da 0 a 6 anni. Da lunedì 9 marzo, a partire dalle ore 14.00, sarà possibile tornare in biblioteca per riprendere il proprio pupazzo, scoprire le sue avventure e conoscere il libro che ha scelto.