Cesenatico, il vento fa crollare la tribuna della Nove Colli, intervengono i Vigili del Fuoco

Il vento fa crollare la tribuna della Nove Colli, messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco. Dalla notte di venerdì 16 maggio, le squadre dei Vigili del Fuoco di Forlì Cesena, sono impegnate nel territorio provinciale per interventi legati al vento forte. Una ventina gli interventi svolti per alberi e rami caduti, messe in sicurezza e ripristino della viabilità. Maggiormente interessati i comuni di Cesena e Cesenatico dove le squadre hanno operato anche per mettere in sicurezza la tribuna sportiva. La Nove Colli partirà all’alba di domenica prossima.