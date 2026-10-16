Cesenatico, il varo del nuovo “Ponte del Gatto” VIDEO

Un week-end storico per Cesenatico e per il suo accesso principale. Oggi, sabato 17 ottobre, e domani, si realizzano le operazioni di varo del “Ponte del Gatto”: una fase cruciale dopo l’arrivo delle travi che andranno a comporre il nuovo manufatto. Le componenti in acciaio dal parcheggio della Rocca vengono trasportate in posizione, con il varo che è da considerarsi una tappa fondamentale per l’opera, ma non va vista come la “fine lavori”. Nelle settimane successive dovranno essere terminate le opere architettoniche, la sistemazione dei sottoservizi e le ultime finiture, per cui l’inaugurazione del ponte è prevista all’inizio del 2027, dopo la conclusione delle festività natalizie.