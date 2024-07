Cesenatico, il tronco del pino è cavo: crolla di notte su un’auto in sosta

Alle primissime luci dell’alba nella mattinata di ieri, un tronco di pino della riserva naturale a Zadina ha ceduto, senza causare danni alle persone.

A far le spese del crollo però sono state la recinzione e una vettura ferma all’interno del parcheggio del complesso condominiale in viale Dei Pini, antistante la pineta.

L’urto alle 4:30 del mattino ha svegliato i condomini che hanno temuto, in un primo momento, si trattasse di un furto all’interno di una delle auto parcheggiate. Quando si sono recati in giardino gli si è presentato una scena ben differente: paraurti e vetro della macchina distrutti e recinzione da rifare.

Sul posto è intervenuta la polizia locale di Cesenatico. Dalle prime ricostruzioni su come il tronco abbia ceduto, pare che il tutto sia stato causato da infradiciamento interno e non per condizioni atmosferiche avverse.