“Il Pisciatello è a 40 centimetri dall’esondazione, spostate le auto e non sostate in cantine o interrati”: così sui social il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli di fronte alla crescita del livello del torrente tra Cesena e Cesenatico. Di poco fa l’annuncio dell’apertura anticipata delle Porte Vinciane per aiutare il deflusso dell’acqua.