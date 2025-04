Cesenatico, il sindaco promette: «I lavori in viale Cavour finiranno entro maggio insieme a quelli al canale a Zadina»

I lavori per sistemare e riaprire viale Cavour sono complessi, ma anche improrogabili, e l’impresa è pronta a prenderli in consegna a breve e a finirli entro maggio. La rassicurazione arriva dal sindaco Matteo Gozzoli, dopo che l’altro ieri alcuni imprenditori turistici della zona erano scesi in strada per lamentare i ritardi accumulati e manifestare i timori che il cantiere si protraesse alla stagione balneare avviata.

Il sindaco, recepito questo sos, allarga il discorso su quanto è in corso di realizzazione sul Frontemare di Ponente e Zadina, dove grazie a un investimento di 6 milioni di euro già si vedono i primi risultati della sistemazione degli stradelli di viale Colombo che portano al mare e soprattutto del rivestimento del canale Tagliata sulla spiaggia. «Col rifacimento, o per meglio dire la copertura delle palancole di acciaio che fungono da sponda allo sbocco a mare del Canale Tagliata, già si profila come si presenteranno lungo la spiaggia tra Ponente e Zadina le nuove sponde ricoperte da materiale lapideo, che consentirà una passeggiata sopraelevata rispetto al piano dell’arenile. Anche qui le opere dovrebbero essere ultimate entro maggio, salvo finiture. Intanto prendono forma i primi due stradelli che portano al mare, quelli che portano i nomi di famosi navigatori: l’impresa che ha già disegnato i percorsi ciclopedonali, posizionati i muretti che delimitano gli spazi verdi attrezzati e rialzati. Si continuerà poi a mettere a dimora piante e punti luce.

Tornando alla strada interrotta per il cedimento della conduttura della rete fognante bianca sottostante, a causa delle copiose piogge di ottobre, l’inconsistenza della sabbia e lavori mal eseguiti alla fine dagli anni Novanta, Gozzoli spiega che «se l’impegno economico è di soli 100mila euro, il problema maggiore è l’intervento sotto l’aspetto tecnico. A febbraio si era calcolato di riparare la fogna inserendo una calza interna con materiale idoneo, tecnologia peraltro già collaudata altrove. Poi, però, dopo un’approfondita pulizia, attraverso una video-ispezione, interna si è scoperto che un tratto di conduttura, installata a un profondità di 4 metri, aveva ceduto, con conseguente avvallamento della strada. Entro maggio l’impresa “Coromano” di Bertinoro completerà l’intervento per sistemarla e riparerà anche tre tombini in viale Cristoforo Colombo.