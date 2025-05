Cesenatico, il sindaco Gozzoli si candida a segretario del Pd cesenate: già decise 5 priorità

Il sindaco Matteo Gozzoli si candida alla guida del Pd a livello comprensoriale, quello che abbraccia 15 comuni. «Mi metto al servizio del Partito Democratico cesenate», annuncia. È prematuro dirlo, ma ha l’aria di potere essere uno step verso una futura avventura politica, una volta concluso il mandato di sindaco, in ruoli sovracomunali, magari come candidato alle elezioni politiche nazionali, quando arriverà l’ora.

Con la direzione di mercoledì scorso si è aperto ufficialmente il percorso congressuale che porterà all’elezione del segretario, dell’Assemblea territoriale, dei segretari e dei comitati direttivi di circolo del Pd cesenate. Sarà un momento chiave per dare impulso all’azione politica del Pd nel territorio e un’occasione di rinnovare gli organismi dirigenti del partito.

«Ho ritenuto doveroso - dichiara Gozzoli - attendere l’avvio del percorso congressuale prima di comunicare che in questi mesi ho maturato la volontà di mettermi a disposizione del partito e dei suoi iscritti come candidato alla segreteria territoriale. In questi anni, come amministratore pubblico e come iscritto al Partito Democratico, ho avuto modo di lavorare fuori dal territorio comunale, sviluppando esperienze, idee e progetti».

Le priorità

Mosso dalla passione e dall’esperienza di dieci anni da sindaco e amministratore pubblico anche a livello provinciale, promette «impegno, ascolto e attenzione alle diverse esigenze che il nostro territorio richiede» e indica le priorità. «Al primo punto ci sono la sanità pubblica e la scuola, due elementi che non solo sono al fondamento del nostro modo di concepire la società, ma che insieme sono gli unici strumenti per garantire un futuro e una speranza. Non possiamo dimenticare il tema del cambiamento climatico e della necessità di mettere in sicurezza un territorio che dal mare ai nostri Appennini vive esigenze profonde che devono essere interpretate, a partire soprattutto dalle zone più periferiche e più interne che soffrono maggiormente, ma che se messe in rete possono sviluppare opportunità anche a livello turistico. Un altro tema centrale sarà il lavoro e la tutela dei lavoratori in un mondo sempre più complicato e in rapida evoluzione. Altre questioni fondamentali sono il diritto alla casa e l’attenzione alla legalità, in tutti i campi della società. Sono aspetti che vorrò tenere al centro dell’agenda politica, al fianco degli amministratori e insieme ai vari circoli del Pd, che sono l’elemento di partenza della nostra vita democratica e politica».

Il percorso di confronto

Per quel che riguarda partecipazione e coinvolgimento, Gozzoli intende «attivare un confronto serio con sindacati, associazioni di categoria e terzo settore, in una logica di ascolto e confronto. L’auspicio è che il Pd romagnolo trovi dei momenti di confronto e sintesi tra i vari territori. Nei prossimi mesi ritengo utile che, a partire dalle federazioni del Pd romagnolo, si organizzino momenti comuni di discussione, per individuare strategie comuni per affrontare questioni che non conoscono confini amministrativi rigidi ma che vanno affrontati insieme».

Entro venerdì 16 maggio dovranno essere depositate le candidature e nel frattempo Gozzoli definirà «la piattaforma programmatica» e programmerà «incontri in diversi circoli da qui al 19 giugno, data individuata per la conclusione del percorso».

Nel frattempo, ringrazia il segretario uscente, Nicola Dellapasqua (oggi sindaco di Savignano) per il lavoro svolto in questi anni «complessi ma ricchi di risultati importanti fino all’ultima tornata delle elezioni regionali, che ha confermato il Pd del Cesenate come perno del centrosinistra del nostro territorio».