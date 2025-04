Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli è a metà del suo secondo mandato e traccia un primo bilancio: “È stato quasi dimezzato il debito e azzerato il disavanzo, con 20 milioni di euro di investimenti attualmente impiegati sul territorio comunale. Sono particolarmente orgoglioso di quello che abbiamo fatto per gli edifici scolastici del territorio e per i ponti. Abbiamo ancora due anni per potere lavorare con in mente sempre il bene della città”.