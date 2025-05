Cesenatico, il sindaco Gozzoli nominato vice presidente di Visit Romagna

Si è svolta oggi una nuova seduta del Consiglio di Amministrazione di “Visit Romagna”, alla presenza del presidente Jamil Sadegholvaad, del direttore Chiara Astolfi, a cui hanno partecipato anche alcuni membri della cabina di regia. Tra i punti principali della seduta, anche la nomina del vicepresidente di Visit Romagna, proposta per il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli. Il presidente ha inoltre affidato ai consiglieri deleghe tematiche e territoriali in vista della nuova programmazione 2026. Le aree di intervento spaziano dal balneare allo sport e plein air, dal termale al prodotto outdoor, dall’arte all’artigianato e all’enogastronomia, dal prodotto kids e famiglia, al motorcycle, dal cinema al divertimento.

L’incontro è stata l’occasione per fare il punto sulla promozione della stagione estiva alle porte, a cominciare dai grandi eventi di sistema come la ventesima edizione della Notte Rosa e sulle prime proiezioni riguardanti il mercato turistico. Fin dalla primavera, l’azione di promozione è stata articolata su molteplici canali e con target differenziati. Visit Romagna ha avviato campagne di brand awareness e campagne di prodotto attraverso i principali network radiofonici, garantendo presenza capillare e continuità lungo tutta la stagione estiva. A ciò si affiancano spot dedicati all’estate e alla Notte Rosa sulle principali piattaforme di TV on demand, viaggi ed eventi.