Cesenatico, il sindaco Gozzoli: “Il Cau, una risorsa da oltre 21mila accessi in un anno”

In una nota, il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli interviene sulla situazione del Cau a un anno dalla loro apertura. «A un anno dalla apertura dei Cau in tutto il territorio regionale – spiega Gozzoli - era doveroso che la Regione facesse un primo bilancio, valutando gli aspetti positivi e quelli negativi. Il Cau di Cesenatico ha iniziato la sua attività esattamente un anno fa nel gennaio 2024, registrando oltre 21.000 accessi. Nei giorni scorsi si è aperto un dibattito a seguito delle verifiche che l’Assessorato alla Sanità sta svolgendo e subito sono piovuti gli interventi da parte di forze politiche e sindacali che hanno coinvolto anche il Cau di Cesenatico.

Il presidente Michele De Pascale ha chiarito inequivocabilmente che i Cau nati laddove in precedenza erano presenti dei punti di primo intervento - proprio come a Cesenatico - non si toccano. Si tratta per il nostro territorio della conferma della centralità del Cau di Cesenatico e dei servizi ospedalieri e sanitari che si svolgono all’interno dell’ospedale Genesio Marconi. Ricordo che la nostra struttura ospedaliera è coinvolta in un processo di potenziamento e riorganizzazione dei servizi: l’installazione della nuova tac è già avvenuta e stanno per partire i lavori per la realizzazione della nuova casa della comunità alle spalle dell’ospedale. Si tratta di un investimento da oltre 9 milioni di euro e la comunità nei prossimi anni potrà fruire di nuovi servizi medici, di nuovi posti letto e di una struttura completamente rinnovata. Tornando al Cau di Cesenatico, il numero degli accessi annuale testimonia l’enorme flusso non solo di residenti ma anche di turisti. Il Cau può contare sulla presenza di due medici – in estate diventano tre - che hanno garantito servizi fondamentali per tutte le casistiche collegate ai codici bianchi e verdi del territorio mentre le emergenze sono sempre gestite da un’auto medicalizzata presente presso la struttura ospedaliera in grado di fornire risposte in pochi minuti, non solo al nostro territorio, ma tutta la fascia costiera».

«Vorrei infine ricordare - continua Gozzoli - che il percorso di potenziamento del nostro ospedale presentato in un consiglio comunale aperto il 10 ottobre del 2023 sta proseguendo con l’apertura della Centrale Operativa Territoriale (COT) e gli ulteriori servizi dedicati. Proprio in queste settimane sono iniziati anche i primi tavoli di lavoro per lo sviluppo dei servizi che dovranno andare all’interno della nuova casa della comunità, dove un ruolo fondamentale lo dovranno giocare i medici di medicina generale, veri e propri punti di riferimento per le nostre comunità che in quella struttura potranno trovare anche collaborazioni e servizi con i colleghi della struttura dell’Asl Romagna. Questo tavolo vede anche la presenza dell’amministrazione comunale di Cesenatico attraverso il consigliere delegato e Medico Mauro Palazzi».