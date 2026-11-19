L’Unione Rubicone Mare e il Comune di Cesenatico hanno avviato una collaborazione per il progetto PNRR “Percorsi di autonomia per persone con disabilità” all’interno di un appartamento in Via Pian del Carpine. L’immobile è destinato a un’esperienza di co-housing per persone con disabilità, al fine di garantire un miglioramento della qualità della vita attraverso un percorso abitativo protetto, sia a tempo indeterminato sia temporaneo, volto al conseguimento dell’autonomia.

Tale appartamento si aggiunge così agli altri due immobili siti a San Mauro Pascoli e Gambettola, finanziati sempre con fondi PNRR, aventi le stesse finalità e attivi da oltre un anno.

Attualmente sono inserite due persone, individuate da un’équipe multidimensionale attraverso un lavoro integrato tra i Servizi Sociali Area Disabilità e l’AUSL Romagna. Grazie a un’attività di supervisione e al lavoro integrato di personale educativo, sociale e sanitario, i beneficiari dovranno raggiungere un buon grado di autonomia con riferimento alle capacità di cura di sé e di gestione domestica, nonché all’acquisizione di competenze digitali e lavorative. Gli altri due posti saranno destinati a inserimenti temporanei per persone con disabilità, individuate sempre dall’équipe multidimensionale, anche al fine di dare sollievo ai caregiver. L’investimento totale - sostenuto grazie ai fondi PNRR - è stato di € 20.000 per l’acquisto di arredamento adeguato. L’immobile, come gli altri due, è gestito da ASP Rubicone, con la quale l’Unione Rubicone e Mare collabora proficuamente da diversi anni per l’attuazione di interventi e servizi in materia sociale.

«Da giugno è stato avviato questo progetto così prezioso - spiegano Gozzoli e Pedulli - e abbiamo raccolto subito con grande entusiasmo questo suggerimento. Ringraziamo l’Unione, Ausl Romagna, Asp Rubicone e tutte le operatrici delle cooperative che portano avanti l’attività. Siamo stati a vedere da vicino un piccolo scorcio di quotidianità e siamo rimasti impressionati dal clima che si respirava in casa. Speriamo che il progetto possa ampliarsi in un prossimo futuro».