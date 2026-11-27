Sul fronte delle entrate correnti non si registrano sostanziali novità rispetto al dato assestato per il 2026. Le principali voci ammontano complessivamente a 27 milioni di euro. Il gettito è sostenuto in particolare dall’IMU (10.7 milioni di euro), dalle sanzioni del Codice della Strada (4.9 milioni), dall’Imposta di soggiorno (3.4 milioni), dall’Addizionale IRPEF (2.5 milioni), dai trasferimenti statali (2.2 milioni), dal recupero dell’evasione (1.8 milioni), dal Canone Unico Patrimoniale (1.4 milioni) e dall’IMPI (544mila euro).

Il Comune trasferisce all’Unione 3 milioni di euro di cui 2 milioni destinati ai servizi sociali (con un incremento di 50.000 euro per i servizi delegati e di 123.000 euro in più complessivi rispetto al 2026). Tra gli interventi principali figurano il sostegno ad anziani e adulti (925.000), la tutela di minori e persone con disabilità (513.000) i bandi per affitti (130.000) e utenze (100.000), i sussidi contro la povertà (70.000), gli inserimenti lavorativi per persone disabili (55.700) e l’emergenza freddo (20.000). Sono previsti 700.000 euro per l’assistenza all’handicap, 600.000 per il trasporto scolastico e 600.000 per i servizi connessi all’ambito scolastico. A partire dall’anno scolastico 2027/2028, la gratuità del trasporto pubblico sarà parametrata in base al valore ISEE familiare.

Sul fronte degli aumenti si registrano maggiori spese per: 106.000 euro su previsione definitiva 2026 per utenze, 140.000 per comparto scuola e centri estivi. Si prevedono minori spese per interessi su mutui a fronte di estinzione diversi mutui nel corso del 2026 e del 2027. L’indebitamento dell’Ente a fine 2027 registrerà un importo di 28.034.000 euro con riduzione di 3.560.000 euro sul 2026. A seguito dei rinnovi contrattuali per il contratto di lavoro dei dipendenti comunali è in previsione un aumento di spesa di circa 1.500.000euro sul 2027 rispetto al 2025.