«Viviamo un momento molto complesso per gli enti locali con le entrate in forte riduzione mentre le spese per i servizi al cittadino sempre in aumento. Questo ovviamente mette a dura prova la tenuta dei conti. Il bilancio di previsione 2027-2029 si regge su scelte politiche e amministrative precise e oculate per garantire i servizi alla cittadinanza e individuare le priorità del nostro piano investimenti. Per il 2027 - in controtendenza rispetto a quanto fanno solitamente le amministrazioni vicine alla tornata elettorale - abbiamo deciso di non accendere nuovi mutui. Per le entrate facciamo leva sugli oneri di urbanizzazione e - come è sempre accaduto - lavoreremo per intercettare finanziamenti regionali, nazionali ed europei», le parole del sindaco Matteo Gozzoli.«Il bilancio di previsione 2027 non si discosta molto dal precedente e denota ancora una volta serietà di approccio e una visione seria ed oculata di gestione della spesa. Anche il nostro Ente deve fare i conti con gli aumenti dei costi di beni e servizi, che, come per tutte le famiglie, comportano scelte e impostazioni rigorose. Contiamo comunque nel corso del 2027 di poter aggiornare le previsioni di bilancio secondo le esigenze degli Uffici e della Città. Ringrazio tutti gli Uffici per lo sforzo profuso in particolar modo il ragioniere capo Omar Laghi», il commento dell’assessore Jacopo Agostini.