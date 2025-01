Una scena di grande valore civile e politico oggi in consiglio comunale a Cesenatico. Il sindaco Matteo Gozzoli ha relazionato sulle sentenze del processo Radici contro le infiltrazioni della malavita organizzata in Romagna, processo nato anche dalle sue pronte segnalazioni. Una relazione che si è chiusa con la standing ovation di maggioranza e opposizione per il primo cittadino. “Grazie a tutti per questo gesto bellissimo e inaspettato” ha scritto Gozzoli sui social.