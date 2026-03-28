Cesenatico, il programma del 25 aprile: Walter Veltroni a Teatro il 22 aprile per il romanzo su Iris Versari

Cesenatico celebra l’81° anniversario della Liberazione dal regime nazifascista con un ricco cartellone di eventi e iniziative. L’evento istituzionale – come da prassi – avrà inizio il 25 aprile alle ore 9 con la deposizione delle corone nei luoghi che ricordano i caduti partigiani: Ponte Ruffio, la Rocca di Cesena e il Cimitero Cittadino.
Per le iniziative collaterali, si parte il 10 aprile alle 20.45 al Museo della Marineria con un video dedicato al terrificante bombardamento che sconvolse i territori di Lugo, Imola e Ravenna. Marco Dalmonte racconterà quanto avvenne, seguendo l’incalzare delle immagini. L’evento organizzato in collaborazione con Anpi Cesenatico e CGIL Forlì Cesena; il 22 aprile alle ore 21 al Teatro Comunale arriva Walter Veltroni a presentare “Iris, la libertà” il suo romanzo su Iris Versari edito da Rizzoli. Veltroni sarà in dialogo con il professor Alberto Gagliardo, storico presso gli Istituti di Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena. Evento a ingresso libero senza prenotazione, fino a esaurimento posti; il 23 aprile alle ore 18 alla Galleria Leonardo da Vinci tocca invece a Matteo Cavezzali che presenta “I fratelli Meraviglia” (Mondadori) in dialogo con Francesco Zani; il 25 aprile alle 16 alla Gallerie Leonardo da Vinci Fiorella Vandi e Laura Valeriani presentano “Quello era il segnale” (Il Ponte Vecchio). L’evento e organizzato dalla Rete Democratica Antifascista di Cesenatico.
Per informazioni: Ufficio Cultura - 054779274