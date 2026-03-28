Cesenatico, il programma del 25 aprile: Walter Veltroni a Teatro il 22 aprile per il romanzo su Iris Versari

Per le iniziative collaterali, si parte il 10 aprile alle 20.45 al Museo della Marineria con un video dedicato al terrificante bombardamento che sconvolse i territori di Lugo, Imola e Ravenna. Marco Dalmonte racconterà quanto avvenne, seguendo l’incalzare delle immagini. L’evento organizzato in collaborazione con Anpi Cesenatico e CGIL Forlì Cesena; il 22 aprile alle ore 21 al Teatro Comunale arriva Walter Veltroni a presentare “Iris, la libertà” il suo romanzo su Iris Versari edito da Rizzoli. Veltroni sarà in dialogo con il professor Alberto Gagliardo , storico presso gli Istituti di Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena. Evento a ingresso libero senza prenotazione, fino a esaurimento posti; il 23 aprile alle ore 18 alla Galleria Leonardo da Vinci tocca invece a Matteo Cavezzali che presenta “I fratelli Meraviglia” (Mondadori) in dialogo con Francesco Zani; il 25 aprile alle 16 alla Gallerie Leonardo da Vinci Fiorella Vandi e Laura Valeriani presentano “Quello era il segnale” (Il Ponte Vecchio). L’evento e organizzato dalla Rete Democratica Antifascista di Cesenatico.

10 aprile 2026 - 20,45 - Museo della Marineria

Video dedicato al terrificante bombardamento che sconvolse i territori di Lugo, Imola e Ravenna. Marco Dalmonte racconterà quanto avvenne, seguendo l’incalzare delle immagini. Evento organizzato in collaborazione con Anpi Cesenatico e CGIL Forlì Cesena

22 aprile, ore 21 - Teatro Comunale

Walter Veltroni presenta “Iris, la libertà” (Rizzoli)

in dialogo con Alberto Gagliardo, storico presso gli Istituti di Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena: ingresso libero senza prenotazione, fino a esaurimento posti

23 aprile, ore 18 - Galleria Leonardo da Vinci

Matteo Cavezzali presenta “I fratelli Meraviglia” (Mondadori) in dialogo con Francesco Zani: ingresso libero

25 aprile, ore 9

Deposizione delle corone nei luoghi che ricordano i caduti partigiani a Ponte Ruffio, Rocca di Cesena, Cimitero cittadino di Cesenatico

25 aprile, ore 16 - Galleria Leonardo da Vinci

Fiorella Vandi e Laura Valeriani presentano “Quello era il segnale” (Il Ponte Vecchio). Evento organizzato dalla Rete Democratica Antifascista di Cesenatico: ingresso libero

«Il 25 aprile è una giornata di ricordo, festa, commozione, cultura e comunità – spiegano il sindaco Gozzoli e l’assessora Pedulli – e con questa serie di iniziative abbiamo pensato di unire tutti questi aspetti invitando la cittadinanza a partecipare e ad esserci. Ricordare è vivere, e se abbiamo la fortuna e il privilegio di poter contare sui diritti della nostra democrazia è grazie al sacrificio dei partigiani in quel buio periodo di regime nazista e fascista».