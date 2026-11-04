Cesenatico, il Presepe della Marineria si accende domenica 29 novembre

La data da segnare in calendario è quella di domenica 29 novembre perché alle 17 in punto comincia il Natale di Cesenatico con l’accensione della 40esima edizione del Presepe della Marineria: un momento che è diventato negli ultimi anni un evento di richiamo e che quest’anno diventa ancora più grande. Ci sarà infatti uno spettacolo con show di luci e scenografie di droni luminosi. L’edizione numero 40 del Presepe della Marineria verrà celebrata anche da una mostra allestita al Museo della Marineria e visitabile dal 5 dicembre al 10 gennaio, giorno conclusivo anche per il Presepe sulle barche.