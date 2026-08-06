Cesenatico, il porto museo è un valore per la città

A Cesenatico si è svolto con grande successo il week-end dedicato alle vele al terzo e alla Festa di Garibaldi, con una edizione da record della veleggiata che ha visto la partecipazione di una trentina di barche tradizionali in grado di colorare il mare davanti a Cesenatico. Un raduno dove per la prima volta è stata coinvolta la neonata Associazione Vele al Terzo che si è costituita nei mesi scorsi proprio per rappresentare la comunità delle piccole barche tradizionali che animano il “porto museo” voluto dal Comune di Cesenatico come naturale “estensione navigante” del Museo della Marineria. Anche grazie a questo la partecipazione è stata così numerosa e la veleggiata apprezzata dal pubblico. Il coinvolgimento dell’associazione vele al terzo rappresenta un importante riconoscimento del percorso avviato in questi mesi e degli obiettivi di tutelare, valorizzare e promuovere la marineria storica e la navigazione a vela al terzo, in stretta collaborazione con il Comune di Cesenatico e il suo Museo della Marineria. L’associazione ha risposto con grande entusiasmo a questo importante appuntamento, registrando una straordinaria partecipazione dei propri soci e delle imbarcazioni. Già nella giornata di sabato il Raduno della Mariegola ha visto una numerosa presenza di armatori, equipaggi e appassionati provenienti dai diversi porti della costa romagnola, confermando il forte legame che unisce le comunità della marineria tradizionale.

«L’associazione vele al terzo è nata pochi mesi fa ma ha già dimostrato di saper collaborare e valorizzare il lavoro fatto a Cesenatico negli ultimi decenni per la salvaguardia del patrimonio marittimo: un importante sostegno al museo e ai nuovi obiettivi che lo attendono», ha detto l’assessora Emanuela Pedulli.