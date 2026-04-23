Cesenatico, il porto canale si anima con “Azzurro come il pesce”

Cesenatico
  • 23 aprile 2026
Tornano gli stand di “Azzurro come il pesce”
Tornano gli stand di “Azzurro come il pesce”

Al via questa sera “Azzurro come il pesce”, la manifestazione che trasforma il cuore pulsante di Cesenatico in un percorso sensoriale tra sapori antichi e tradizioni vive, che proseguirà fino a domenica. Le banchine del porto canale, disegnato da Leonardo da Vinci, diventano il palcoscenico di un’esperienza enogastronomica diffusa, dove l’identità marinara si racconta attraverso il profumo del pesce fresco, la musica e l’artigianato.

Protagonista dell’edizione di quest’anno è la canocchia. Il pregiato crostaceo dell’Adriatico sarà infatti il filo conduttore delle proposte culinarie negli stand distribuiti tra Ponente e Levante. Dalle ricette della tradizione romagnola alle interpretazioni gourmet, la parola d’ordine resta la qualità. Tutti i piatti saranno preparati secondo un disciplinare rigoroso che prevede l’utilizzo esclusivo di pesce locale, valorizzando filiera corta e marinerie del territorio. “Solo pesci di casa nostra”, è il principio che guida l’intera proposta gastronomica.

Ma “Azzurro come il pesce” non è soltanto cucina. L’evento coinvolge l’intero centro cittadino, da corso Garibaldi a piazza Pisacane, passando per viale Porto e via Anita Garibaldi, con mercatini di artigianato e prodotti tipici attivi da domani. Il programma si arricchisce anche di momenti culturali e divulgativi: alle 16 il Centro universitario “Massimo Trentini” ospita un incontro sul progetto europeo “Optima”, dedicato alle buone pratiche nell’acquacoltura dei molluschi. Sabato 25 aprile spazio invece alla storia e alle tradizioni marinare con il Centro Studi Calisesi-Museo dei Pescatori, che propone un tour guidato e laboratori quotidiani di nodi marinari. Per le famiglie arriva anche la “Caccia al Timbro Azzurro”, un percorso ludico tra via Leonardo da Vinci e il museo. L’iniziativa è promossa dal Comune insieme a Confesercenti, Confcommercio e RomagnaBanca.

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