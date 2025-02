Cesenatico, il ponte di viale Roma sarà intitolato a Giulio Capiozzo

Per il ponte di viale Roma sulla Vena, rifatto di nuovo lo scorso anno, c’è la proposta ufficiale di intitolarlo a Giulio Capiozzo, storico e indimenticabile batterista degli Area, che fondò nel 1972 assieme a Demetrio Stratos. La decisione di intitolare il ponte di viale Roma, che attraversa la Vena Mazzarini, è stata presa di recente dell’amministrazione comunale. Per completate l’iter di intitolazione di questo che è uno dei principali ponti cittadini servirà il placet dell’autorità prefettizia.

Finiti gli studi al conservatori, Giulio Capiozzo a partire dalla seconda metà degli anni sessanta dello scorso secolo entra a far parte del complesso beat “The Bo Bo’s Band” facendosi ben presto apprezzare come uno dei migliori batteristi nel panorama nazionale e internazionale. Di origine reggiane, Capiozzo era nato a Boretto nel febbraio del 1945 ma fin da giovane si era poi trasferito a Cesenatico. Un seconda svolta arriva nel 1969 quando incontra a Parigi in famoso musicista e batterista americano Kenny Clarke. Da allora inizia la passione di Capiozzo per la musica jazz. Il successo e la ribalta tra il più vasto pubblico arriva subito dopo, nei primi anni ‘70, quanto è tra i fondatori degli Area: un gruppo di progressive rock, jazz e musica elettronica e sperimentale che aveva come leader il cantante Demetrio Stratos di origine greca poi naturalizzato italiano e appunto il batterista Giulio Capiozzo. Un band quella degli Area valutata tre le più innovative e dirompenti nella scena del progressive rock italiana degli anni ‘70. Nel decennio successivo Capiozzo suona con importanti jazzisti americani oltre a collaborare con Mia Martini, Fabrizio De André e Elvin Jones. Capiozzo muore improvvisamente a Cesenatico il 23 agosto del 2000 per arresto cardiaco. Da allora ogni estate a Cesenatico, nella seconda metà di agosto viene ricordato con evento concerto, partecipato tanto da molti artisti oltre che dal pubblico, chiamato “Ju Ju Memorial”, organizzato dal figlio Christian Capiozzo, anche lui batterista.

Ora a Cesenatico, a rendere omaggio al batterista ci sarà anche l’intitolazione del ponte nel viale Roma al centro della cittadina.