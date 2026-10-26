Cesenatico, “Il Pesce fa Festa” torna dal 29 ottobre al 2 novembre

L’autunno a Cesenatico si rinnova nel segno della cucina marinara e delle tradizioni locali. Dal 29 ottobre al 2 novembre torna Il Pesce fa Festa, l’appuntamento che ogni anno richiama visitatori e appassionati per celebrare il pescato del mare Adriatico e la gastronomia del territorio. La manifestazione è organizzata da Confesercenti e Confcommercio, con il patrocinio del Comune di Cesenatico.

Per cinque giorni il centro storico e il porto canale diventeranno un punto d’incontro per chi vuole scoprire e assaporare le specialità di mare. I punti ristoro saranno aperti il 29 ottobre a cena, dal 30 ottobre al 1° novembre a pranzo e a cena e il 2 novembre a pranzo, con eventuale apertura serale a discrezione dei singoli stand gastronomici.

Accanto alla proposta culinaria, il programma comprende concerti, mercatini, mostre, attività per bambini, iniziative dedicate al mondo della pesca e appuntamenti per Halloween.

I punti ristoro si distribuiranno tra il porto canale e le vie del centro, con proposte della cucina marinara.

Nella zona dello Squero, lungo il porto canale di Ponente, saranno presenti gli stand dei pescatori: La Tavola dei Pescatori, della Cooperativa Armatori di Cesenatico, Dedicato al Mare, dell’associazione Tra il Cielo e il Mare, e Il Pesce di Cesenatico, dell’associazione Pescatori a Casa Vostra.

In via Anita Garibaldi troverà spazio la ristorazione: ARICE Open Air Restaurant, a cura di Confesercenti, ARTE La Ristorazione, di Confcommercio, e l’associazione Chef to Chef, con il ristorante Marè.

In via Leonardo da Vinci sarà presente Baccalà alla Vicentina, dell’associazione Motta di Vicenza. Il punto ristoro Il Pesce della Solidarietà, dell’associazione CCILS, sarà allestito nel cortile del Museo della Marineria, mentre la motonave New Ghibli sarà ormeggiata nei pressi della galleria comunale Leonardo da Vinci.