Cesenatico, “Il Pesce fa Festa”: svelato il programma della cinque giorni

Tempi di sagre e fiere, Cesenatico si prepara a fare il pieno con l’evento gastronomico di stagione de “Il pesce fa festa”. La manifestazione del gusto strizza l’occhio ai visitatori amanti delle cucina marinara, ma anche a turisti che soggiorneranno in hotel e residence per l’occasione, oltre all’immancabile presenza dei camperisti. Sarà una cinque giorni, da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre, con protagonista la sapidità e le prelibatezze del pesce d’autunno. Ai padiglioni, nei quali il pesce nostrano viene cucinato e servito in diretta, si accompagneranno le piazze ove sono in programma iniziative d’intrattenimento e spettacoli, giochi per bambini, mercatini tipici. La manifestazione è promossa e organizzata da Confesercenti e Confcommercio, con il patrocinio del Comune di Cesenatico.